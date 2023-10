Quella di oggi non è stata una giornata affatto positiva per la Juve Next Gen, che non solo ha perso per 0-2 in casa contro il Perugia, ma ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Poli e Comenencia, che hanno abbandonato il campo anzitempo. Per quest'ultimo si è trattato di una brutta botta ricevuta a seguito di uno scontro con un giocatore avversario. Le sue condizioni sono da monitorare nelle prossime ore.