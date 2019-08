Leggendo l’edizione odierna de La Stampa, l’ipotesi di vedere Neymar in maglia bianconera appare molto remota. Il fuoriclasse brasiliano è al centro di una difficile serie di trattative che includono squadre quali PSG, Barcellona, Real Madrid e Juventus. Secondo il quotidiano torinese, la Juventus può nutrire più speranze di ingaggiare Icardi o al limite Suarez. Se per il primo va vinta la resistenza dell’Inter che, mai e poi mai, cederebbe volentieri l’attaccante argentino proprio alla Juventus, per il talento del Barcellona si è parlato di uno scambio con Mario Mandzukic. In ogni caso questo tipo di operazioni potranno essere fatte solamente nel caso in cui fosse in grado di snellire il proprio parco attaccanti.