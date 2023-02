La Juve Next Gen dopo una prova eroica, e con un Huijsen sugli scudi, batte il Foggia e va in finale di Coppa Italia.- Risponde presente quando impegnato, nonostante qualche incertezza. Decisivo sui rigori- Prova a salvare sulla linea, ma poi la barricata crolla. Alterna buoni interventi ad errori che mettono a rischio il risultato. Nel 1 tempo supplementare fa un miracolo- Dal cassetto tira fuori tutta l'esperienza maturata, le gare di Serie A giocate e le mette a disposizione della squadra. Insuperabile- Sul secondo gol, la dirigenza bianconera si abbraccia e sorride incredula. E' consapevole di aver blindato un gioiello che sul terreno di gioco del Moccagatta risplende e fa stropicciare gli occhi. Classe 2005, giova ricordarlo!- Soffre un po' le accelerate sul suo binario, davanti è pericoloso in un paio di occasioni, ma si vede poco (Dal 107' SAVONA sv)- Quando gli si accende la lampadina per gli avversari è un pericolo, in alcune occasioni il pallone sembra incollato ai piedi (Dal 91'- Lì nel mezzo a fare legna, va anche vicino al gol)- In un ambiente rovente, lui si scalda come la brace sopra la quale si cucina l'asado. Volano parole grosse con la panchina foggiana, agonismo che poi sfoga in campo. Preziosa barriera davanti la difesa, finisce con i crampi (Dal 116' PALUMBO sv)- In punta di piedi anche quando servirebbero i talloni. Il controllo di palla e il modo in cui la gestisce, però, è uno dei motivi per pagare il biglietto. Oltre a questo, tanta quantità- Una certezza, su di lui si può sempre contare se si cerca una prestazione solida e senza sbavature- Tante corse a spezzare fiato ed equilibrio della squadra avversaria. Sono numerosi, però, anche gli errori, uno in apertura porta al gol del Foggia (Dall'87'- Si accende a tratti, ma non riesce a incidere)- Prende botte da inizio partita, ma non chiamatelo pungiball. Perché le restituisce, lotta, crea occasioni e sfiora il gol. Fa un brutto errore, vero, ma la sua prestazione nel complesso é ottima (dall'87'- Non riesce a tenere su il pallone, a combattere come il compagno sostituito. Si divora un'occasione d'oro)- Una squadra che trova il piacere di giocare il pallone, che va oltre l'estetica e diventa anche concreta. Questa sera, una delle migliori Next Gen della stagione