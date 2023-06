Lamberto, ex allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato ai microfoni di SkySport. Le sue parole:"L’ho visto da dentro quel tipo di progetto, lo consiglierei a tutti. Non parlo dell’aspetto economico, ma so bene quanto questa esperienza possa essere utile ai ragazzi. C’è un mix perfetto, l’allenarsi con la prima squadra e il giocare in un campionato competitivo come la Serie C".