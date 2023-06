Il giovane talento della Juve Next Gen, Kenan Yildiz ha commentato quella che è stata la stagione appena conclusa e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui social.'È stato un anno difficile con momenti sia belli che duri. La stagione non è finita come speravamo, ma conserverò quanto appreso dalla sconfitta e la forza dalle nostre vittorie, con l’esperienza di squadra e l’ambizione con cui affrontiamo il futuro. Compagni, allenatori, società e tifosi Fino alla Fine e Forza Juve'.