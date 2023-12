DaJUVENTUS NEXT GEN - VIS PESARO 1-1Serie C NOW - Girone B - 19a giornataStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaMarcatori: 43' pt Rouhi (J), 23' st Di Paola (V).Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Huijsen, Muharemovic (cap.), Cerri, Rouhi (46' st Mulazzi), Palumbo, Damiani, Salifou (14' st Comenencia), Stivanello, Anghelè (14' st Iocolano). A disposizione: Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Poli, Ntenda, Valdesi, Perotti, Pugno. Allenatore: Massimo Brambilla.Vis Pesaro: Polverino, Zoia, Zagnoni, Rossoni, Pucciarelli (25' st Valdifiori), Sylla (38' st Loru), Di Paola (cap.), Afonso Peixoto (13' st De Vries), Karlsson, Iervolino (13' st Nina), Da Pozzo. A disposizione: Mariani, Fortin, Ceccacci, Foresta, Gulli, Kemayou. Allenatore: Francesco Renzoni.Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza (Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia, Gianluca Scardovi di Imola. IV Ufficiale: Angelo Davide Lotito di Cremona).Ammoniti: 18' pt Pucciarelli (V), 41' pt Salifou (J), 39' st Huijsen (J), 41' st Zagnoni (V), 46' st Zoia (V)Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - 20a giornataJuventus Next Gen - PescaraStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaDomenica 7 gennaio - ore 14.00