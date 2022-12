Dopo la sconfitta contro l'Arzignano, c'è voglia di rivalsa in casa. La squadra di Massimo Brambilla torna in campo questo pomeriggio per affrontare la Virtus Verona, per tornare a vincere e per consolidare un posto in classifica che varrebbe l'accesso alla post season. Tante le defezioni, viste le convocazioni con la Prima squadra. Dalla Primavera confermato Mancini, ci saranno anche Yildiz e Hasa.: Raina, Mulazzi, Poli, Nzouango, Ntenda; Sersanti, Palumbo, Iocolano; Compagnon, Mancini, Sekulov.. Garofani, Savona, Stramaccioni, Cudrig, Verduci, Bonetti, Rafia, Cotter, Lipari, Hasa, Yildiz.. Brambilla: Giacomel; Munaretti, Cella, Faedo; Daffara, Halfredsson, Tronchin, Lonardi, Danti; Fabbro, Juanito.. Fresco:Sig. Emanuele Ceriello di Cario