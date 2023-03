Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessioha detto la sua sul confronto di questa sera tra, indicando i bianconeri come favoriti. Ecco il suo pensiero: "Le due squadre che si affrontano sono allenate da due tecnici molto bravi, che hanno a disposizione organici importanti. All'inizio forse avrei detto Vicenza, ma quella biancorossa, e si sta vedendo anche in campionato, è una squadra che inizierà a vincere quando imparerà a sporcarsi le mani: un po' meno qualità e più intensità non guasterebbe. Magari le due formazioni hanno le stesse possibilità, ma a ora direi 49% Vicenza e 51% Juventus NG. Ricordo che i bianconeri potranno contare anche sull'apporto di Iling-Junior e Soulé, che dopo le esperienze con la prima squadra hanno qualcosa in più. Ecco, la formazione torinese sa sporcarsi le mani. Vero poi che anche il "Menti", al ritorno, sarà un ambiente caldo, ma i giovani pedalano, come si dice in gergo".