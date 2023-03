SI spalancano le porte dell'Allianz Stadium per ladi Massimo. I giovani bianconeri scendono in campo questa sera, a partire dalle 20:30, per affrontare ilnella finale d'andata di Coppa Italia di Serie C. Un'occasione d'oro per mettersi in mostra di fronte ai tifosi di Madama, per sollevare un trofeo e accedere di diritto alla fase nazionale dei playoff che portano verso la Serie B.: in attesa: in attesa: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza