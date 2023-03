Beffa nel finale per la Juventus Next Gen che perde 2 a 1 contro il Vicenza. All'autogol di Stramaccioni risponde Iling Junior, negli ultimi minuti un mancino a giro di Jimenez fissa la finale d'andata sul 2 a 1.- Decisivo in più occasioni, tiene in piedi la baracca. Sì è da Juve, sì il suo acquisto a gennaio é stato azzeccato. No, non ha responsabilità sui gol- Qualche piccola sbavatura in impostazione, ma nel complesso una prova sufficiente, senza sbavature difensive- Guida la difesa e mette la sua esperienza a servizio della squadra, in un match così complicato- Palla in tribuna, tacchetti stampati sul calzettone di marca vicentina, quando serve. E serve anche questo. Nell'occasione dell'autogol é sfortunato (Dall'83' MULAZZI sv)- Parte in folle, l'atmosfera e il peso del match si fanno sentire. Messa la prima, però, tutto sembra filare liscio, almeno fino al finale. Respinge male e regala a Jimenez un assist al bacio, non voluto- Come la raccolta del vetro alle 6 del mattino. Fa il suo dovere, tira su tutto e non lascia a terra neanche un coccio. Sveglia la Juve, disturba la manovra del Vicenza (Dall'83' TURICCHIA sv)- Calpesta zone di campo più vicine alla porta bianconera, rispetto al solito. Dovrebbe dettare i tempi della manovra ma non sempre riesce, qualche leziosismo di troppo nelle uscite dal basso. Esce per infortunio, la speranza é che sia meno grave di quanto sembri (Dal 34'- Che paradosso, entra a freddo senza ritmo, per dare ritmo alla squadra. Lo fa con i tempi giusti, anche se non è sempre coraggioso)- A sprazzi, alterna giocate di classe a errori grossolani. Ha il compito di buttarsi tra le linee, ma non sempre trova la giusta linea di passaggio (Dal 72'- Non riesce ad alzare i giri del motore)- Da un suo errore nasce l'1 a 0 vicentino, ma adesso ha le spalle larghe per portarselo dietro e ribaltare il suo destino. Il gol che pareggia i conti, ma anche molto altro di utile per la squadra- Quel mancino può essere ferro e può essere piuma. Ferro, quando sente il peso della responsabilità addosso che quasi lo schiaccia. Piuma, quando libera la classe che ha, quando con una punizione precisa propizia il gol di Iling (DAll'83' COMPAGNON sv)- Fatica tremendamente a tenere palla e fare da sponda, rimbalza contro il muro vicentino- La squadra subisce il colpo ma non va ko, anzi recupera e rilancia sfiorando il vantaggio, ma poi arriva la beffa nel finale. Di fronte c'é una squadra matura e attrezzata, ma la prova dei bianconeri è giusta, anche se non sempre pulita tecnicamente