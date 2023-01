il Vicenza tra le mura amiche. Al vantaggio di Rolfini risponde subito Barrenechea su calcio di rigore. Al 75esimo Pecorino fa gioire i bianconeri con una conclusione sul primo palo che beffa il portiere. Brambilla può festeggiare, la Juve ritrova un successo molto prezioso per il resto della stagione.Crespi; Savona, Riccio, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Zuelli, Ake; Sekulov, Pecorino. All. Brambilla. A disposizione: Raina, Daffara, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Turicchia.Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Valietti, Ronaldo, Cavion, Greco; Rolfini, Dalmonte, Ferrari. All. Modesto. A disposizione: Brzan, Iacobucci, Begic, Jimenez, Oviszach, Zonta, Cappelletti, Ndiaye, Sandon, Alessio, Busatto, Giacomelli, Stoppa.90' +4 - Finisce il match, vince la Juventus 2-1 in rimonta.88' - Occasione per il Vicenza, tiro che finisce di pochissimo a lato dopo la deviazione.86' . Spinge il Vicenza in questo finale, prova a resistere la Juve75' .con un bellissimo gol. Conclusione sul primo palo che sorprende Confente, l'ha ribaltata la Juve.71' - primo cambio, esce Aké, dentro Mulazzi,63' -pareggia subito la Juventus, 1-1.62' - Sekulov si procura il calcio di rigore, tocco di mano di Pasini.57' - Rolfini sblocca la gara, non può sbagliare davanti alla porta, 1-0 Vicenza.55' - Si fa vedere in avanti il Vicenza con la conclusione di Ierardi dalla distanza, di poco sopra la traversa.46' - Parte la seconda frazione di gioco45' - Termina il primo tempo; le occasioni più importanti per gli ospiti fin qui,25' - Un'altra occasionissima per il Vicenza, con Rolfini che tutto solo davanti al portiere spreca di testa calciando debole.22' - Ancora Dalmonte pericoloso, sfiora la traversa.14' - Si fa vedere anche la Juve con Sersanti che però si fa ribattere la conclusione.Chance per il Vicenza, Dalmonte tira a lato da buona posizione.4' - Primo cross di Barbieri, comodo per il portiere.1- Calcio d'inizio, parte la gara, dirige l'arbitro Galipò (Firenze).