Non è bastato il gol di Iling Junior alla Juventus Next Gen per evitare la sconfitta contro il Vicenza. Gli ospiti hanno la meglio per 2-1 nell'andata della finale di Coppa Italia. Al ritorno, in programma l'11 aprile, i bianconeri di Massimo Brambilla proveranno a ribaltare il risultato, proprio come aveva già fatto in semifinale.Di seguito il commento di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium.