che oggi debutta a, contro la squadra allenata dae pretendente alla promozione. Come già detto da mister Brambilla, sarà un anno affascinante ma complicato: nel girone B ci sono piazze storiche, importanti, soprattutto calde, di quelle che possono far tremare le gambe quando si gioca a casa loro, soprattutto se sei la squadra più giovane della competizione.Sì, perché come di consueto la seconda squadra della Juventus si presenta alla partenza con una squadra giovane, magari con poca esperienza, ma ricchissima di talento. Di quello ancora grezzo, da plasmare. Non è un caso che il leitmotiv, nelle ultime stagioni, sia stato di un crescendo di prestazioni e risultati nel corso dell’anno: si impara a stare tra i professionisti, ci si smalizia, si migliora e così vengono fuori le qualità.Un importante serbatoio anche per la prima squadra con Massimilianoche sa che nel momento del bisogno può pescare da qui.e ripercorrere il percorso che, per ultimi, hanno fatto