Dal sito ufficiale Juventus:«La seconda squadra bianconera è realtà!»Titolavamo così sul nostro sito, il giorno in cui fu ufficialmente lanciato il progetto che allora si chiamavae che dal 2022 è diventatouna fabbrica di talenti con l’obiettivo primario di dare valore trasmettendo al meglio la filosofia bianconera. Una visione che si fonda su concetti chiari come l’ambizione, il continuo miglioramento e la crescita dei giocatori. Next Gen, però, in questi anni è stata anche sogno e opportunità, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori.Potremmo fare l'elenco - che sta diventando sempre più lungo - di ragazzi che dal 2018 a oggi, partendo dal gruppo in Serie C, sono riusciti poi a prendersi spazio e responsabilità con la prima squadra, garantendo così tante nuove alternative allo staff tecnico bianconero.La Juventus Next Gen diventa così la prima “seconda squadra” del calcio italiano a raggiungere un altro obiettivo storico: la gara contro il Rimini di sabato 20 gennaio, in programma alle ore 16:15, sarà la 200^ partita nella sua storia in Lega Pro- considerando la sola regular season.Di strada dall’esordio ufficiale nel derby contro l’Alessandria del 16 settembre 2018 ne è stata fatta tanta: un traguardo però raggiunto con la consapevolezza che ci saranno ancora altre pagine da scrivere in futuro.