Tra i giocatori che si sono messi più in mostra con la Juventus primavera nell'ultima stagione c'è Hasa. Il talento bianconero, impegnato con l'Italia Under 19 con cui giocherà la semifinale dell'Europeo contro la Spagna, dalla prossima stagione farà il salto passando tra i professionisti, ovvero con la Next Gen guidata da Brambilla. Lo riferisce Gazzetta.it.