Lasembra pronta a salutare un difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore classe 2003 Alessandropotrebbe presto cambiare aria e cercare fortuna altrove, dopo che in questa prima parte di stagione non ha mai trovato spazio con mister Massimo Brambilla. Al momento in pole per lui c'è la, ma sulle sue tracce ci sono anche Virtus Francavilla e Alessandria, tutte squadre che militano nel campionato di Serie C come quella bianconera. Sul fronte opposto, la Next Gen è pronta invece ad accogliere Luigi Cherubini, esterno classe 2004 in arrivo dalla Roma.