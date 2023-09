Dopo la sconfitta contro il Rimini, per laé ora di tornare subito in campo. Domani, al Moccagatta di Alessandria, la squadra di Brambilla affronta la Spal. In casa bianconera si registra un Damiani non al meglio e l'allenatore potrebbe essere costretto a fare qualche cambio in mediana. Si va verso Hasa nel ruolo di play, affiancato da Comenencia e Salifou come mezzali.