Come raccontavamo circa un mese fa ( QUI ), lae il suo staff tecnico sono rimasti piacevolmente colpiti dalla crescita mostrata da Alessandroin questa stagione. Il centrocampista, diventato punto fisso negli schieramenti di Massimo Brambilla, è diventato titolare inamovibile e leader della squadra. A riprova dell'attenzione dell'ambiente bianconero per Sersanti, il debutto in amichevole con la prima squadra in inverno: un primo assaggio, probabile che non sia l'ultimo.Un matrimonio che deve continuare e così sarà. Sciolto ogni dubbio sul futuro - già in inverno erano state respinte alcune richieste di prestito provenienti dalla Serie B -, il centrocampista classe 2002 ha rinnovato fino al 2025; il precedente accordo era in scadenza a giugno 2023. Un altro passo in avanti con lo sguardo fisso, come tutti in casa Next Gen, al sogno prima squadra.