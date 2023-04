DaGiovedì 6 aprile, alle ore 16:00, la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare in trasferta il Sangiuliano City nel match valevole per l'anticipo della trentaseiesima giornata.Di seguito la lista dei convocati diramata da Mister Massimo Brambilla.I CONVOCATI2 Savona4 Muharemovic6 Riccio7 Sekulov9 Da Graca11 Cudrig12 Raina13 Poli16 Iling-Junior17 Bonetti19 Cotter21 Lipari22 Daffara24 Palumbo25 Cerri26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti32 Turicchia40 Yildiz41 Peeters42 Huijsen