UFFICIALI GLI ORARI DELLE PRIME 5 GIORNATE



1⃣ Pescara-Juventus Next Gen

Sabato 2 Settembre alle 20.45



2⃣ Juventus Next Gen-Recanatese

Venerdì 8 Settembre alle 20.45



3⃣ Rimini-Juventus Next Gen

Venerdì 15 Settembre alle 20.45



(1/2) — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 18, 2023

Ora è ufficiale, sono stati resi noti date e orari delle prime cinque gare di campionato della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. I bianconeri esordiranno in trasferta a Pescara, Sabato 2 Settembre alle 20.45. La prima in casa invece l’8 settembre con la Recanatese, anche questa alle 20.45. Di seguito il calendario.