Mercoledì 8 novembre, ore 14.00. Sono la data e l'orario scelti per la sfida tra, valida per il secondo turno eliminatorio delladi categoria. La squadra bianconera è arrivata a questa fase della competizione dopo aver battuto la Pro Vercelli per 5 a 1 nelle scorse settimane; a breve, dunque, la suggestiva gara contro la formazione sarda, grande sorpresa, finora, della stagione di Lega Pro.