Ufficiali data e orario della sfida tra ile ladi mister Massimo Brambilla, valida per il primo turno didi Serie C. La gara - a eliminazione diretta, e dunque con eventuali tempi supplementari e calci di rigore al termine dei 90 minuti - si svolgerà mercoledìalle 18.00 allo Stadio Rigamonti-Ceppi nella città lariana. La vincente incontrerà a inizio novembre la FeralpiSalò. Lecco e Juve, poi, torneranno ad affrontarsi in campionato il 19 ottobre.