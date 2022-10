Si giocherà mercoledì 2 novembre alle 14.30 la sfida tra, valida per il secondo turno didi Serie C, come ufficializzato dalla Lega Pro. I bianconeri di mister Massimosono approdati a questa fase della competizione dopo aver sconfitto il Lecco in trasferta per 3 a 1, lo scorso 3 ottobre. Anche in questo caso si tratterà di una gara unica a eliminazione diretta, con la possibilità, in caso di pareggio dopo i 90 minuti, di disputare due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente di passare in seguito ai calci di rigore.