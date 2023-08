DaDavide De Marino giocherà anche la prossima stagione in Serie C, con la Virtus Francavilla, formazione che disputerà il Girone C.Per il difensore classe 2000 originario di Savigliano, dunque, ancora un'annata in prestito alla formazione pugliese, dove ha militato dallo scorso gennaio.Alla Juve dal 2010, De Marino ha vissuto le ultime due stagioni in prestito prima al Pisa e poi al Pescara, per spostarsi, a metà della scorsa, a Francavilla Fontana, dove ha disputato 17 partite.Buon lavoro, Davide!