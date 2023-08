Ufficiale | La cessione a titolo definitivo di Yannick Cotter all' Yverdon.



In bocca al lupo, Yannick! pic.twitter.com/aSeMB0S7uu — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 22, 2023

Cessione a titolo definitivo per la. Il club bianconero, come annunciato tramite i canali ufficiali, ha salutato ufficialmente Yannick, ala svizzera classe 2001 che torna in "patria" per giocare nella massima divisione nazionale con l'. Qui sotto il post.