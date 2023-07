Ufficiale | Nikola Sekulov giocherà in prestito alla @USCremonese fino a giugno 2024

In bocca al lupo Nikola! pic.twitter.com/m1jqByolE3 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 15, 2023

Dopo quello di Mattia Compagnon, che si è accasato alla Feralpisalò neopromossa in cadetteria, è ufficiale un'altra partenza in prestito dalla. Nikola, infatti, ha firmato un contratto con lafino al 30 giugno 2024, pertanto il prossimo anno giocherà in Serie B. Qui sotto l'annuncio del club bianconero.