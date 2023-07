Martin, giovane centrocampista classe 2002, fa ufficialmente ritorno nella famiglia della Juventus Next Gen. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con la squadra, garantendo la sua permanenza fino al giugno 2025 .Ha militato lo scorso anno nelle fila della seconda squadra bianconera, e adesso è arrivata per lui la conferma. Palumbo era di proprietà dell'Udinese, con la quale ha giocato anche quattro gare in Serie A nel biennio 2019-2021, quello che ha preceduto il suo arrivo a Torino.