UFFICIALE | Fabrizio Poli rinnova per un'altra stagione! pic.twitter.com/wiiUCHwh62 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) May 10, 2023

Ufficiale unanche per la. Come annunciato dal club, infatti, Fabrizioha prolungato il suo accordo per un'altra stagione, in cui continuerà a difendere i colori della seconda squadra bianconera di cui è capitano. Il difensore classe 1989, il giocatore più "esperto" della rosa, ha collezionato finor 53 presenze e due gol. Qui sotto il post social.