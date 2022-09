Alessandro Minelli passa in prestito alla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2023.



In bocca al lupo! pic.twitter.com/nSeNZ9eJt6 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) September 1, 2022

Nuova esperienza per Alessandro. Il difensore classe 1999 della, reduce da una stagione in prestito alla Pro Vercelli, è infatti passato ufficialmente in prestito alla, squadra che milita nel girone C di Lega Pro, dove rimarrà fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero attraverso un post su Twitter. Eccolo di seguito.