Nuova avventura per Félix, che dopo la scadenza di contratto con laha firmato con il, club di seconda divisione belga.- Il difensore centrale Félix Nzouango firma con il Beerschot fino alla metà del 2025, con opzione per una stagione extra. Il 20enne francese arriva a parametro zero dalla, la seconda squadra della Juventus che gioca in Serie C. Il nazionale giovanile francese (U20) si allenerà con il gruppo da giovedì. Felix Nzouango è nato a Creil, una cittadina a 45 chilometri da Parigi. Ha mosso i primi passi nel calcio all’AFC Creil, prima di passare alla Juventus via Amiens. Con la Vecchia Signora ha giocato 55 partite in Primavera (campionato U19) e 10 in Serie C. La sua ultima stagione ha giocato sia con l’Under 19 che con la Juve Next Gen. Nel frattempo, Nzouango è stato convocato anche per le. A maggio ha completato il Mondiale Under 20 con l’U20 dei Bleus. Ha segnato un gol di testa nella fase a gironi nella vittoria per 1-3 contro l’Honduras.“Félix è un vero rinforzo per noi” afferma il direttore tecnico Gyorgy. “I nazionali giovanili francesi non firmano spesso contratti con squadre della Challenger Pro League. Per non dire mai. Lo seguiamo da gennaio e abbiamo stabilito i primi contatti molto rapidamente. Félix è duellante, forte di testa e perfettamente bipede. Il che significa che può giocare al centro della difesa ovunque. Sono quindi molto lieto di poter aggiungere Félix al nostro team”.