Dal comunicato ufficiale della Lega Pro la societàha rimediato un'ammenda dopo la gara contro la Juventus Next Gen. Questo il comunicato:"Ammenda di 200 euro per la Torres dopo il match con la Juventus Next Gen «per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 40° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed)"