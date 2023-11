Dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:(JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dell’Arbitro in quanto, interpellato dallo stesso su chi fossero gli autori degli insulti proferiti nei suoi confronti provenienti dalla panchina, non era in grado di indicare i responsabili. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CELLIO STEFANO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, abbandonava l’area tecnica, urlava e sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva). 74/213PALAZZOLO DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, protestava nei suoi confronti urlando e gesticolando. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA SASSO NICOLA (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 14° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione del Sig. BRAMBILLA, usciva dall’area tecnica protestando nei suoi confronti. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva)