Sarà la @ProVercelli1892 il nostro avversario nel primo turno eliminatorio



Dopo aver esordito nel nuovo girone di Serie C, lasi prepara al debutto anche in, competizione in cui incontrerà sempre squadre del proprio campionato. L'avversaria dei bianconeri di mister Massimo Brambilla nel primo turno eliminatorio sarà la, già incrociata diverse volte negli scorsi anni. La gara - a eliminazione diretta - sarà programmata tra martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, in base alle necessità del calendario. Qui sotto il post del club con il comunicato dettagliato.