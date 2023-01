Dal sito dellaUn nuovo fine settimana è alle porte e la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo. Appuntamento allo Stadio Euganeo di Padova per sabato 14 gennaio alle ore 14:30 con l'obiettivo di tornare a fare punti.Di seguito la lista dei convocati diramata da Mister Massimo Brambilla.I CONVOCATI2 Savona5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci19 Cotter20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda Wa Dimbonda24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia36 Vinarcik41 Aké42 Huijsen