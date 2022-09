Dal sito ufficiale dellaLa Juventus Next Gen è pronta a scendere in campo per la terza giornata del Campionato di Serie C, Girone A. Al Giuseppe Moccagatta arriva il Padova, con fischio d'inizio alle 21:00 della giornata di oggi, martedì 13 settembre 2022. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Brambilla.I CONVOCATI3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca11 Cudrig12 Raina14 Mulazzi15 Verduci16 Iling-Junior17 Bonetti18 Rafia19 Cotter20 Iocolano21 Lipari22 Daffara24 Palumbo25 Cerri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti32 Turicchia33 Citi55 Senko