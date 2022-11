Dal sito dellaDopo il successo sul Lecco nel primo turno (1-3 con un'autorete e i gol di Da Graca e Iling-Junior), la Juventus Next Gen affronta la FeralpiSalò nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Match in programma mercoledì 2 novembre alle 14:30 allo Stadio Lino Turina.Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Brambilla per il match.I CONVOCATI3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov10 Compagnon11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi15 Verduci17 Bonetti18 Rafia20 Iocolano21 Lipari23 Ntenda Wa Dimbonda (Al rientro dopo un lungo infortunio ndr)24 Palumbo27 Besaggio30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia35 Scaglia