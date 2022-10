Dal sito ufficiale dellaDopo il successo sul Lecco nella Coppa Italia di Serie C, il focus torna sul campionato!Domenica 9 ottobre i bianconeri saranno impegnati sul campo del Piacenza per la settima giornata del girone di andata.Fischio d'inizio alle ore 14:30 allo Stadio "Leonardo Garilli".Di seguito la lista dei bianconeri convocati da Mister Massimo Brambilla.I CONVOCATI1 Garofani3 Stramaccioni4 Muharemovic5 Nzouango Bikien6 Riccio7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca10 Compagnon11 Cudrig12 Raina14 Mulazzi15 Verduci16 Iling-Junior17 Bonetti18 Rafia20 Iocolano21 Lipari22 Daffara24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 TuricchiaAssente dai convocati Zsombor Senko, che ha riportato la frattura del III dito della mano sinistra. Il calciatore ha già intrapreso le procedure di riabilitazione per il ritorno all'attività agonistica.