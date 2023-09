DaCi siamo!Sabato 2 settembre 2023 inizia ufficialmente la stagione della Juventus Next Gen. Ad attendere i bianconeri la trasferta contro il Pescara, valevole per la prima giornata del Girone B del campionato di Serie C.Appuntamento fissato per le ore 20:45.Di seguito la lista dei giocatori convocati da Massimo Brambilla per il match in Abruzzo.I CONVOCATI1 Garofani4 Huijsen5 Muharemovic6 Maressa7 Hasa8 Nonge Boende9 Cerri11 Mbangula14 Mulazzi15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi23 Mancini24 Citi25 Scaglia26 Damiani27 Valdesi31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti35 Fuscaldo