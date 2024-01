Citi alla Pro Vercelli: il comunicato

Alessandrova allain prestito fino a fine stagione.Alessandro Citi passa a titolo temporaneo alla Pro Vercelli fino al 30 giugno 2024.È ufficiale, infatti, il prestito fino al termine della stagione in corso del difensore classe 2003 che, dunque, proseguirà la sua annata sempre in Serie C, ma nel Girone A.Tre le presenze di Alessandro tra i professionisti, tutte registrate quest'anno con la maglia della Next Gen, in Coppa Italia Serie C.Bianconero dall'estate del 2021, Citi ha giocato 55 partite nella Primavera della Juventus, arricchite da 3 reti, prima di confrontarsi con il calcio professionistico. Già nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 per Citi erano arrivate le prime convocazioni in Next Gen - prima Under 23 -, ma senza trovare l'esordio, poi arrivato come detto nella stagione in corso..Ora si apre un nuovo capitolo della sua carriera.In bocca al lupo, Ale!