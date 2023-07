La Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito di Andrea Bonetti. Il centrocampista classe 2003, nella passata stagione con la Next Gen, si trasferisce al Taranto." È ufficiale il prestito per una sola annata di Andrea Bonetti al Taranto. Il centrocampista classe 2003, dunque, giocherà in Puglia – nuovamente in Serie C – fino al 30 giugno 2024. Con la maglia della Juventus Next Gen Andrea ha totalizzato 9 presenze nella stagione 2022/2023, le sue prime tra i professionisti, e in più – in altre nove occasioni – è sceso in campo con la maglia della Primavera per portare la sua esperienza al servizio della squadra di Paolo Montero, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nel suo lungo percorso in bianconero proprio in Under 19 Bonetti ha lasciato indubbiamente il segno, nelle due stagioni nelle quali ha giocato stabilmente: al termine delle due annate, infatti, sono state 65 le partite disputate, di cui 43 soltanto nella stagione 2021/2022 – ventidue, invece, in quella precedente – arrivando ad affrontare da titolare anche la semifinale di UEFA Youth League a Nyon. Ora, ad aspettarlo, una nuova avventura per continuare a misurarsi in un campionato formativo come quello di Serie C. In bocca al lupo, Andrea!"