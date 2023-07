DaContinua a Estoril - nel comune di Cascais e nella regione di Lisbona - e più precisamente all'Estoril Praia, la squadra più importante di questa piccola cittadina portoghese che conta poco più di venticinquemila abitanti, la carriera dell'attaccante classe 2000 Alejandro Marqués, che da oggi passa a titolo definitivo al club lusitano.Nato a Caracas, in Venezuela, Marqués è cresciuto calcisticamente in Spagna e le esperienze nei settori giovanili di Espanyol e Barcellona gli sono valse la chiamata della Juventus nel gennaio del 2020. Con la maglia bianconera Marqués, nella sua prima esperienza italiana, ha totalizzato 32 presenze, segnando 8 reti e fornendo 2 assist tenendo in considerazione tutte le competizioni, comprese le due apparizioni nella Coppa Italia Primavera nella seconda parte della stagione 2019/2020.Poi il ritorno - in prestito - in Spagna, ma questa volta per giocare nella seconda serie con la maglia del Mirandes. Una parentesi che ha visto Alejandro totalizzare 32 presenze mettendo a segno 10 reti. Poi il rientro alla Juventus nel 2022 prima di una nuova avventura all'estero. Questa volta definitiva, dopo la salvezza raggiunta lo scorso anno anche grazie ai suoi gol (tre).Buona fortuna, Ale!