La Direzione della F.C. Lugano SA è lieta di comunicare l'acquisizione a titolo definitivo di Albian Hajdari, al verificarsi delle condizioni per l'obbligo di riscatto stabilite al momento del suo passaggio in bianconero in prestito dalla Juventus Next Gen, lo scorso luglio. L'accordo con l'FC Lugano è valido fino al 30 giugno 2027.Formatosi nel Basilea, il difensore centrale passò alla Juventus U19 nel settembre 2020. Dopo un paio di parentesi in prestito al Basilea, la scorsa estate è approdato in bianconero. Pilastro della Nazionale rossocrociato Under 21, gradatamente ha saputo imporsi anche all'FC Lugano, fino a collezionare 13 presenze in Super League, 3 in Coppa Svizzera e 1 nei preliminari di Conference League.Carlos Da Silva, direttore sportivo dell'FC Lugano: "A prescindere dal numero di presenze necessario per il riscatto, Albian Hajdari è un calciatore sul quale avevamo comunque deciso di puntare acquisendolo a titolo definitivo. La via è tracciata, è giovane, ha ancora margini ma siamo già molto contenti del suo percorso che l'ha portato a conquistare la maglia della Nazionale U21 e la fiducia dell'allenatore e del gruppo. Siamo felici di dare ad Albian il definitivo benvenuto in bianconero".