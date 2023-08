Ufficiale | Marco Olivieri si trasferisce in prestito al @VeneziaFC_IT fino a giugno 2024.



In bocca al lupo, Marco! pic.twitter.com/E0WUeaoJ9l — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 18, 2023

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Marco Olivieri, che saluta temporaneamente la Next Gen e si trasferisce al Venezia in prestito."Nella stagione 2023/2024 Marco Olivieri vestirà la maglia del Venezia. È ufficiale il suo passaggio nel club veneto con la formula del prestito annuale, fino al 30 giugno 2024. Una nuova esperienza nella serie cadetta, dunque, per lui dopo quella di un anno e mezzo a Perugia, da gennaio 2022 a giugno 2023. In Umbria, Marco ha totalizzato 43 presenze e ha segnato sette reti. Ora una nuova esperienza nella serie cadetta, in un altro palcoscenico molto ambizioso e stimolante. In bocca al lupo, Marco!"