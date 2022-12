Ufficiale Gabriele Mulazzi rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2026 pic.twitter.com/KMGKwXfuUa — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) December 20, 2022

Proseguono i rinnovi in casa. Dopo quello fino al 2025 di ieri di Samuel Iling-Junior oggi è arrivato il momento di Gabriele. Terzino arrivato dalle giovanili del Torino. Il giovane dopo aver giocato con la Primavera ora è ufficialmente passato alla Juventus Next Gen di Massimo Brambilla con cui ha collezionato fino a qui 12 presenze in Serie C. Di seguito le immagini del rinnovo di Mulazzi.