Erasmo Mulè è ufficialmente un nuovo giocatore del Monopoli. In questa prima parte di stagione ha giocato per il Catanzaro. Di seguito il comunicato ufficiale



COMUNICATO - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Juventus Next Gen, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè. Il difensore siciliano classe ’99 cresciuto calcisticamente nel Palermo, ha esordito tra i professionisti con il Trapani conquistando una promozione in serie B; in Serie C ha indossato le maglie di Juventus U23, Juve Stabia, Cesena e nella stagione in corso, Catanzaro. Il neo difensore del gabbiano indosserà la maglia numero 13.