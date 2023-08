Ufficiale | Giocheremo nel Girone B di Serie C



Il comunicato ufficiale https://t.co/6eO0HxzRYy pic.twitter.com/VXICcbojfY — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 7, 2023

Ora è ufficiale: ladisputerà la prossima stagione neldi, lasciando dunque quello contrassegnato con la lettera A in cui ha giocato fin dalla sua "fondazione" per via dell'iscrizione al campionato della seconda squadra dell'. Lo ha reso noto la, dopo il Consiglio Direttivo tenutosi nella mattinata di oggi. Qui sotto il comunicato ufficiale con l'elenco di tutte le formazioni (nel girone B figurano sostanzialmente quelle del centro Italia).