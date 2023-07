DaSono ufficiali i prestiti per una sola annata di Emanuele Pecorino e Daouda Peeters al Südtirol.EMANUELE PECORINONella stagione 2023/2024 Emanuele Pecorino vestirà la maglia del Südtirol e giocherà per la prima volta in carriera in Serie B. L’attaccante classe 2001 passa in prestito al club bolzanino dove giocherà per un anno, fino al 30 giugno 2024.Con la maglia della Juventus Next Gen - prima Under 23 - Emanuele ha totalizzato nell’ultima stagione disputata 32 presenze tenendo in considerazione campionato e Coppa Italia Serie C e ha segnato 6 reti, di cui 4 in tre partite consecutive contro Vicenza, Pergolettese e Piacenza (doppietta) e indubbiamente è stato quello il momento più importante per lui di questa ultima annata trascorsa in bianconero.Ampliando lo sguardo anche alle stagioni precedenti sono 59 i match disputati con la Juventus da quando Pecorino è arrivato a Torino, nel febbraio del 2021. Nove le reti segnate che, di fatto, hanno reso l’ultimo campionato disputato quello più prolifico in termini realizzativi per la punta catanese.Ora una nuova esperienza è alle porte, in un contesto ancora più competitivo - la Serie B - dove potersi confrontare.DAOUDA PEETERSStessa destinazione di Pecorino anche per Daouda Peeters che, sempre fino al 30 giugno 2024, giocherà nella serie cadetta italiana con il Südtirol.Un’esperienza estremamente stimolante per il centrocampista belga che, dopo un lungo e difficile periodo di inattività, è tornato ad allenarsi con i compagni negli ultimi mesi della stagione 2022/2023, ritrovando felicità e fiducia nei propri mezzi.Peeters è un giocatore della Juventus dal gennaio del 2019 e in bianconero è riuscito a totalizzare più di 50 presenze, 53 per la precisione contando le 52 in Under 23 e l’unica in Prima Squadra datata 29 luglio 2020 in trasferta contro il Cagliari.Ora una bella opportunità per tornare a prendere confidenza in gare ufficiali, in una squadra ambiziosa come il Südtirol che nella passata stagione ha chiuso al sesto posto in Serie B e si è arresa soltanto in semifinale play-off contro il Bari in quanto meglio posizionato in classifica al termine della regular season, dopo un doppio confronto molto aperto e combattuto.IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI, PER LA VOSTRA PROSSIMA SFIDA!