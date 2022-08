Ecco il nostro calendario 2022/23

Girone A pic.twitter.com/6coRr4561v — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 26, 2022

Ufficiale ildel campionato di Serie C 2022-23 della(nuovo nome dell', ndr.), che inizierà domenica 4 settembre con la sfida casalinga contro il. La prima trasferta dell'anno, prevista la settimana successiva, sarà a, mentre le avversarie successive saranno, squadre che i bianconeri hanno affrontato sul finire della scorsa stagione nei playoff per la promozione in Serie B. La Juve, come di consueto, sarà inserita nel girone A. Qui sotto il post del club con il calendario completo.