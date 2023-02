Si gioca all'Allianz Stadium



Finale di andata di Coppa Serie C

Giovedì 2 marzo 20.30

@LRVicenza



Stay tuned pic.twitter.com/irNMX7gJCj — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) February 21, 2023

Ora è ufficiale, latorna in campo all'. Lo fa per il grande appuntamento con la finale di andata didi Serie C, che il prossimo 2 marzo la vedrà affrontare il. Fischio d'inizio alle 20.30, per quello che si preannuncia fin da ora un match attesissimo dai giovani bianconeri guidati da mister Massimo Brambilla, tutto da vivere. Seguiranno aggiornamenti, come assicurato dal club. Qui sotto il post.