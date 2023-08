Ufficiale | Christopher Lungoyi viene ceduto in prestito all'@yverdonsport fino a giugno 2024.



Buona fortuna, Christopher! pic.twitter.com/NAF4UcrP07 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 11, 2023

Lasaluta anche Cristopher: è ufficiale, infatti, il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 2000 all', club svizzero con cui ha firmato fino a giugno 2024. Su di lui c'erano anche alcune squadre italiane di Serie B e C. Qui sotto l'annuncio dei bianconeri.